Ночные рождественские богослужения на Южном Урале посетили 27 тысяч человек

За обстановкой во всех культовых учреждениях следили представители МЧС. К дежурствам было привлечено 227 человек личного состава регионального управления МЧС. В ночь с шестого на седьмое января работало 19 временных постов. Кроме того, на службе в рождественскую ночь находилось свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывали росгвардейцы, члены добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий.