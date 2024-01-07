Ночные рождественские богослужения на Южном Урале посетили 27 тысяч человек

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, безопасность во время праздника обеспечивалась, в том числе силами сотрудников чрезвычайного ведомства. В общей сложности богослужения в честь наступления Рождества Христова собрало 27140 человек.
За обстановкой во всех культовых учреждениях следили представители МЧС. К дежурствам было привлечено 227 человек личного состава регионального управления МЧС. В ночь с шестого на седьмое января работало 19 временных постов. Кроме того, на службе в рождественскую ночь находилось свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывали росгвардейцы, члены добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий.
В ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что ночные мероприятия обошлись без происшествий. Днем, седьмого января, гуляния будут проходить в 15 культовых учреждениях региона. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжат дежурства. Они будут осуществляться силами 34 человек. Кроме того, на территории региона будут работать пять временных постов с пожарной спецтехникой.