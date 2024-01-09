Озвучен календарь хабаровского «Амура» в январе 2024

Большая часть чемпионата КХЛ позади, «Амуру» пора выполнять данное болельщикам обещание — заходить в восьмерку сильнейших на Востоке. Прошлый год «тигры» завершили на оптимистической ноте — хоть и не взяли Кубок Икры, но обыграли в заключительном матче Дальневосточного дерби приморский «Адмирал», а затем просто разнесли пресловутый «Нефтехимик» — одного из конкурентов за зону плей-офф.
Год начался не лучшим образом — команда тяжело вкатилась в чемпионат, но учитывая, что травмы и какой-то вирус выбили из борьбы большую часть лидеров, на которых делалась ставка в начале сезона, то это вполне объяснимо. Тем не менее, нужно собраться и доказать, что законное место «Амура» все-таки в восьмерке, а не в хвосте турнирной таблицы.
В январе «тиграм» предстоит провести 13 матчей, восемь дома и пять на выезде. Причем, игры дома будут особо ответственные, те самые, в которых терять очки нельзя ни в коем случае. Спаренные матчи с «Сибирью», «Авангардом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Так что поддержка хабаровской команде понадобится нешуточная.
Расписание игр «Амура» на январь 2024 года
3 января, среда. «Северсталь» — «Амур». Череповец. В 17:00 по Москве, 4 января в 0:00 по хабаровскому времени.
5 января, пятница. «Динамо-Минск» — «Амур». Минск. В 19:30 по Москве, 6 января в 2:30 по хабаровскому времени.
8 января, понедельник. «Амур» — «Сибирь». Хабаровск. В 10:00 по Москве, в 17:00 по хабаровскому времени
10 января, среда. «Амур» — «Сибирь». Хабаровск. В 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени
12 января, пятница. «Амур» — «Авангард». Хабаровск. В 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени
13 января, суббота. «Амур» — «Авангард». Хабаровск. В 10:00 по Москве, в 17:00 по хабаровскому времени
17 января, среда. СКА — «Амур». Санкт-Петербург. В 19:30 по Москве, в 2:30 по хабаровскому времени.
19 января, пятница. «Локомотив» — «Амур». Ярославль. В 19:00 по Москве, в 2:00 по хабаровскому времени.
21 января, воскресенье. «Салават Юлаев» — «Амур». Уфа. В 14:30 по Москве, в 21:30 по хабаровскому времени.
24 января, среда. «Амур» — «Салават Юлаев». Хабаровск. В 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени
26 января, пятница. «Амур» — «Салават Юлаев». Хабаровск. В 12:00 по Москве, в 19:00 по хабаровскому времени
28 января, воскресенье. «Амур» — «Металлург-Магнитогорск». В 10:00 по Москве, в 17:00 по местному времени.
29 января, понедельник. «Амур» — «Металлург-Магнитогорск». В 12:00 по Москве, в 19:00 по местному времени.
Жирным шрифтом выделены домашние матчи «Амура».