Озвучен календарь хабаровского «Амура» в январе 2024

Год начался не лучшим образом — команда тяжело вкатилась в чемпионат, но учитывая, что травмы и какой-то вирус выбили из борьбы большую часть лидеров, на которых делалась ставка в начале сезона, то это вполне объяснимо. Тем не менее, нужно собраться и доказать, что законное место «Амура» все-таки в восьмерке, а не в хвосте турнирной таблицы.