Пробки и ДТП в Петербурге: дороги «покраснели» раньше времени

Загруженность дорог Петербурга в первый рабочий день года, 9 января, к 8:30 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5−6 баллов.
Пользователи сервиса отмечают на карте множество аварий. Об одной из них рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На перекрёстке шоссе Революции и проспекта Металлистов завалился на бок фургон. Машина МЧС взяла «перевёртыш» на буксир и поставила на колёса, освободив перекрёсток.
Дорожное движение сегодня осложнено не только из-за повышенной транспортной активности после долгих каникул, но и из-за погоды. В Петербурге второй день снегопады, днём начнётся оттепель.