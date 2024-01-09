Пробки и ДТП в Петербурге: дороги «покраснели» раньше времени

Пользователи сервиса отмечают на карте множество аварий. Об одной из них рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На перекрёстке шоссе Революции и проспекта Металлистов завалился на бок фургон. Машина МЧС взяла «перевёртыш» на буксир и поставила на колёса, освободив перекрёсток.