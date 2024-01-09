Аномальные холода или замороженные цены? Почему полки петербургских магазинов опустели в каникулы

В «О’кее» у станции метро «Академическая» порожние стеллажи с яйцами по 109 рублей и вовсе завесили тканью. Впрочем, товар подороже в наличии все же был. В гипермаркете «Лента» в Красном Селе на Рождество тоже исчезли яйца. «Вместо них теперь майонез», — рассказал один из жителей в соседском сообществе «ВКонтакте». «Сотрудники гипермаркета сообщили, что действительно яиц нет, поставок нет и неизвестно когда будут», — добавляет он. 9 января яйца кончились в магазине «Семишагоф» у станции метро «Площадь Мужества».