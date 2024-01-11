Какой сегодня праздник: 12 января

Еще сегодня День траура в честь погибших 12 января 1881 года туркмен в битве при крепости Геок-Тепе (вблизи Ашхабада) и день памяти о туркменистанцах, погибших в страшном Ашхабадском землетрясении 1948 года. Изначально этот день назывался Днём поминовения и был посвящён именно жертвам Ашхабадского землетрясения. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года, в 1 час 12 минут, колоссальной силы стихия в одночасье до основания разрушила красивый и цветущий город и его окрестности. Точное количество жертв неизвестно даже по сей день. Различные источники называют цифру от 100 до 170 тысяч человек. Эпицентр землетрясения мощностью 9−10 баллов по шкале Рихтера находился у селения Кара-Гаудан примерно в 25 километрах юго-западнее туркменской столицы. Там на поверхности земли образовались огромные трещины. Ашхабад, большинство улиц которого было застроено домами, сложенными из саманного кирпича (высушенная на солнце смесь глины с соломой), был разрушен мгновенно. Землетрясения в предгорьях Копет-Дага — явление обычное, колебания почвы мощностью до 4 баллов случаются едва ли не ежемесячно. На сей раз толчки были такой силы, что шансов у города практически не оставалось. Рухнули не только глинобитные постройки, но и почти все капитальные строения. Уцелели буквально несколько зданий, в числе которых были ЦК компартии и старинная мечеть на проспекте Свободы (ныне проспект Махтумкули).