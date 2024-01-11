Какой сегодня праздник: 12 января

Что интересного произошло 12 января
В России отмечают официальный праздник — День работника прокуратуры Российской Федерации. Этот праздник был установлен указом президента РФ в 1995 году. Этот указ изменил дату рождения прокуратуры. На протяжении длительного периода отсчет ее истории был связан с маем месяцем 1992 года — тогда ВЦИК декретировал государственную прокуратуру. В 2007 году прокуратуре РФ исполнилось 285 лет. Прокуратура как государственный институт всегда занимал особое место. Ее функции предполагали некую определенную независимость от местных структур. Прокуроры в Российском государстве должны быть неподкупны и независимы от воздействий со стороны. В настоящее время органы прокуратуры призваны защитить государство от недобросовестных, граждан, которые нарушают закон, должны защищать общество от государственной несправедливости. Прокуратура является гарантом законности и порядка в обществе.
В США сегодня отмечают День горячего чая. Открытие чая приписывают китайскому императору и отцу китайской медицины Шень Нуну, жившему в Китае где-то в 2700 году до нашей эры. Он обладал обширными знаниями в области целебных лекарственных средств.
Существует мнение, что история чая началась в тот момент, когда Шень Лун, уставший от работы, решил вскипятить воду на костре и не заметил, как в нее упали листья с дерева. Выпив заварившийся напиток, он почувствовал бодрость и прилив сил, тепло разливалось по его телу, словно испытывая каждую частичку его тела. Тогда он понял, что нашел новое целебное средство и решил лучше изучить его свойства. После этого открытия китайцы начали активно изучать чайные растения и выращивать их. Чуть позже в Китае слово чай получило свой иероглиф, который произносится как «ча» и выполнен в виде дерева с цветами, листьями и человеком между ними.
Этот иероглиф обозначает гармонию человека с природой. Одновременно с быстрым распространением и популяризацией чая в Азии, вкусный напиток добрался и до России. Первыми чай в Россию привезли китайцы в 1618 году в качестве подарка царю Михаилу Федоровичу, который был у престола с 1613 по 1645 год. Заварив чай, он был очарован получившимся напитком, и это стало началом торговли между двумя странами. Так началась истории чая на Руси. В настоящее время чай — всем известный и популярный напиток во всех уголках Земли. Его пьют в Азии, Европе, Америке, Африке и Австралии. На протяжении всей истории распространения чая жители различных стран занимались изучением его свойств, формировали свои традиции его приготовления и употребления.
Еще сегодня День траура в честь погибших 12 января 1881 года туркмен в битве при крепости Геок-Тепе (вблизи Ашхабада) и день памяти о туркменистанцах, погибших в страшном Ашхабадском землетрясении 1948 года. Изначально этот день назывался Днём поминовения и был посвящён именно жертвам Ашхабадского землетрясения. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года, в 1 час 12 минут, колоссальной силы стихия в одночасье до основания разрушила красивый и цветущий город и его окрестности. Точное количество жертв неизвестно даже по сей день. Различные источники называют цифру от 100 до 170 тысяч человек. Эпицентр землетрясения мощностью 9−10 баллов по шкале Рихтера находился у селения Кара-Гаудан примерно в 25 километрах юго-западнее туркменской столицы. Там на поверхности земли образовались огромные трещины. Ашхабад, большинство улиц которого было застроено домами, сложенными из саманного кирпича (высушенная на солнце смесь глины с соломой), был разрушен мгновенно. Землетрясения в предгорьях Копет-Дага — явление обычное, колебания почвы мощностью до 4 баллов случаются едва ли не ежемесячно. На сей раз толчки были такой силы, что шансов у города практически не оставалось. Рухнули не только глинобитные постройки, но и почти все капитальные строения. Уцелели буквально несколько зданий, в числе которых были ЦК компартии и старинная мечеть на проспекте Свободы (ныне проспект Махтумкули).
Исторические события 12 января в мире
1816-й — правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны;
1910-й — юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории — отцу было 9 лет, а матери 8;
1913-й — Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом Сталин;
1928-й — в США впервые казнили на электрическом стуле женщину;
1998-й — подписан протокол о запрете клонирования человека;
2004-й — крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary-2 совершило свое первое плавание через Атлантический океан.
Исторические события 12 января в Казахстане.
2001-й — вышел первый номер журнала «Аманат»;
2006-й — на центральном стадионе «Спартак» города Семей открыта мемориальная доска в память об известном футболисте, мастере спорта СССР Сергазы Рымбаеве.
Дни рождения знаменитостей 12 января в мире
В 1628 году родился Шарль Перро — французский сказочник («Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода»);
В 1876 году родился Джек Лондон — американский писатель, социалист, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов;
В 1907 году родился Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики;
В 1941 году родился Владимир Мулявин — советский и белорусский музыкант, эстрадный певец (лирический тенор), гитарист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Заслуженный артист Белорусской ССР (1973). Народный артист Белорусской ССР (1979). Заслуженный деятель культуры Польши (1980). Народный артист СССР (1991);
В 1959 году родился Пер Гессле — шведский музыкальный исполнитель, композитор, продюсер, автор песен и вокалист групп Gyllene Tider, Roxette и других;
В 1967 году родилась Рената Литвинова — российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2003).
В 1985 году родился Артем Милевский — украинский футболист белорусского происхождения, нападающий клуба «Динамо-Брест».
Кто родился 12 января в Казахстане
В 1912 году в городе Верный (ныне — Алматы) родился Динмухамед Кунаев — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР, член Политбюро ЦК КПСС, трижды Герой Социалистического Труда, академик Академии Наук Казахской ССР.
В 1940 году родился Сабит Досанов — писатель, академик, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени Шолохова, академик Российской академии педагогических и социальных наук;
В 1962 году родилась Гульнара Абикеева — известный казахстанский киновед и кинокритик, автор пяти книг о кино Казахстана и Центральной Азии;
В 1963 году родился Кайрат Умаров — постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
День смерти знаменитостей 12 января в мире
В 1665 году умер Пьер Ферма — французский математик, создатель аналитической геометрии и теории чисел;
В 1990 году умер Лоуренс Питер — канадский преподаватель, автор знаменитой книги «Принцип Питера»;
В 1994 году умер Олег Коротаев — советский боксёр, трехкратный чемпион СССР, призер чемпионатов Европы и мира, криминальный авторитет;
В 2015 году умерла Елена Образцова — русская оперная певица, народная артистка СССР.
Народный и православный праздник 12 января
Сегодня отмечается народный праздник Анисьин день. В православном церковном календаре это день памяти святой Анисии Солунской. В простонародье ее прозвали Желудочницей, так как в первых числах января обычно забивали свиней и готовили фаршированный желудок. Другие названия праздника: Анисья, День Анисии Желудочницы, Порезуха, Анисьи зимние. Анисия родилась в III веке в городе Солунии (Греция) в богатой христианской семье. Она рано стала сиротой. В наследство получила много богатств. В те времена по приказу императора Максимиана христиан преследовали, подвергали пыткам, казнили. Анисия, зная, что богатые не могут попасть в Небесное Царство, раздала свои деньги, отпустила на волю всех рабов, а сама стала помогать нищим, сиротам и христианам, которые томились в тюрьме.
Лунный календарь
29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Козерог. Несмотря на то, что этот день полон опасностей и испытаний, мы можем прожить его мирно и спокойно. Главное, не ввязываться в авантюры и не искать приключений. Общения в двадцать девятые сутки тоже желательно избегать — любая конфликтная ситуация может превратиться в вечную вражду, и восстановить прежние отношения будет сложно.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Ирина, Марина, Тимон, Давид и Иосиф.