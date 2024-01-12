Хабаровчан в наступившем году ждут новые налоги

В 2024 году изменились правила оформления некоторых налоговых вычетов. Теперь воспользоваться ими станет проще, а денег можно вернуть больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
В этом году в стране появился новый вид налога — на сбережения. Его должны будут платить те, кто получил процентный доход по вкладам, превышающий 150 тысяч рублей. Если совокупный доход человека — зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и прочие выплаты превысит 5 миллионов рублей за год, то размер налога составит 15 процентов. Налогом облагается не вся сумма, а лишь та часть, что выше 150 тысяч. Подавать налоговую декларацию не нужно — банки сами передадут всю информацию в налоговую службу. Если доходы по вкладам превысят 150 тысяч, ФНС пришлет налоговое уведомление. Оплатить эту сумму необходимо до 1 декабря. Пополнят российский бюджет и те, кто уехал из страны и трудится на наши компании дистанционно. С 2024 года они будут платить подоходный налог, даже если не являются налоговыми резидентами России.
Таким образом можно будет вернуть до 33,8 тысячи рублей. На дорогостоящие медицинские услуги лимитов нет — 13 процентов возвращают со всех расходов. Прежде в упрощенном порядке можно было получить только имущественные и инвестиционные вычеты. Имущественные вычеты, напомним, могут получить налогоплательщики, которые купили готовое жилье или строили дом, либо те, кто приобрел для этих целей земельные участки.
Право на инвестиционный налоговый вычет возникает у тех, кто получил доход от продажи ценных бумаг, вносил личные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет, получал доход по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Эти вычеты предоставляют через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», пояснили на официальном сайте ФНС. Информацию, необходимую для вычета, налоговые службы получают в рамках информационного обмена с внешними источниками — банками и органами исполнительной власти. За 2024 год в упрощенном порядке теперь можно будет оформить и социальные вычеты. Сделать это надо будет уже в 2025 году. Речь идет о вычетах: на оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг, на уплату страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Кроме того, с нового года освободят от налогообложения ряд выплат. Это касается денежной составляющей ордена «Родительская слава» и звания «Мать-героиня». Также не будут взимать НДФЛ с грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется и 13-процентный налог на матпомощь для студентов колледжей и вузов..
Больше не будут требовать транспортный налог на угнанный автомобиль. Сумму, которая набежала с начала розыска машины до ее возврата владельцу, должны минусовать из начисленного налога. Автовладелец может лично представить подтверждающие документы, в том числе через МФЦ, либо налоговая сделает это сама после получения сведений из МВД.