Хабаровчан в наступившем году ждут новые налоги

В этом году в стране появился новый вид налога — на сбережения. Его должны будут платить те, кто получил процентный доход по вкладам, превышающий 150 тысяч рублей. Если совокупный доход человека — зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и прочие выплаты превысит 5 миллионов рублей за год, то размер налога составит 15 процентов. Налогом облагается не вся сумма, а лишь та часть, что выше 150 тысяч. Подавать налоговую декларацию не нужно — банки сами передадут всю информацию в налоговую службу. Если доходы по вкладам превысят 150 тысяч, ФНС пришлет налоговое уведомление. Оплатить эту сумму необходимо до 1 декабря. Пополнят российский бюджет и те, кто уехал из страны и трудится на наши компании дистанционно. С 2024 года они будут платить подоходный налог, даже если не являются налоговыми резидентами России.