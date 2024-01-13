Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Что произошло за день? 12 января

Главные новости Беларуси и мира за пятницу, 12 января 2024 года.
rtx139f4.jpg
Источник: Reuters

Беларусь временно — на полгода — повысила таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту из пяти стран — США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Заявляется, что это «создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС».

Минздрав определил, что должно обязательно быть в автомобильной аптечке. В новой версии перечня — прежний действовал с 2014 года — исключены раствор аммония, йод, нестерильные бинты, эластичный бинт, вата и гипотермический пакет.

В Беларуси камеры во дворах и на заправках начнут фиксировать наличие техосмотра. Разработкой программного обеспечения сейчас занимается «Белтелеком». Новшество заработает в 2025 году.

Белорусский Красный Крест вынужденно сократит поддержку беженцев в Беларуси — больше не сможет выдавать им денежную помощь. Все из-за прекращения сотрудничества c партнерами, которые курировали в нашей стране проектную деятельность с беженцами и мигрантами.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Собрали все, что известно на данный момент о новом вооруженном конфликте.

экономика