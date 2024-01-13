Что произошло за день? 12 января

Беларусь временно — на полгода — повысила таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту из пяти стран — США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Заявляется, что это «создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС».