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В Новосибирске назвали адреса 6 купелей на Крещение в 2024 году

В Новосибирской области в этом году на Крещение официально будут открыты 30 купелей, 6 из которых будут работать в городе.
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Источник: Reuters

Об этом рассказал начальник главного управления МЧС по НСО Виктор Орлов.

В администрации Новосибирска сообщили, что купели будут организованы в 4 районах города. Так, окунуться в прорубь можно будет около в микрорайоне «Затон» на улице Заобской, 97, а также в ЖК «Венеция» на улице Ясный берег, 3.

В Октябрьском районе подготовят купель на протоке Оби около микрорайона «Европейский берег».

Жителям Советского района предлагают искупаться на пляже «Бумеран», в парке «У моря Обского».

В Заельцовском районе будет работать купель на озере «Жемчужина Сибири» в районе Стрижей.

Также купель искупаться можно будет на озере «Спартак» в районе Красных Зорь, недалеко от ЖК «Снегири».

Открытие дополнительных купелей будет согласовываться с МЧС. Полный список крещенских купелей опубликовали на сайте администрации Новосибирска.

Сотрудники МЧС посоветовали перед погружением в воду не употреблять алкоголь, а также не задерживаться в ледяной воде более 1 минуты.

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