Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Уголовное дело против Тетерина началось в 2021 году. По версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы около 13 млн рублей, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест.