Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде

По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и «приговорен» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, «попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии».