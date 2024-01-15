Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балтийского университета.
«Сегодня состоялась встреча ректора БФУ и Борисом Григорьевичем Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры», — сказали в пресс-службе.
Ранее в интервью РИА Новости Борис Катков рассказал, что в Риге возглавлял представительство БФУ им. Канта, отправляя российских студентов на учебу в Калининград.
По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и «приговорен» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, «попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии».