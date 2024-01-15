В Омке зафиксирована нехватка кислорода

Портал Om1.ru обратился за комментарием в региональное Минприроды, чтобы выяснить есть ли угроза для рыбы в Омке. В ведомстве ответили, что за комментарием нужно обращаться в филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии или в омский отдел Государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального Управления Росрыболовства. Оперативно получить комментарий ни в одном из ведомств не удалось.