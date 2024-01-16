Льготное автокредитование будет доступно многодетным семьям Дальнего Востока

Зампред правительства России министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о продолжении программы льготного лизинга и автокредитования. Правительство готово запустить программу специально для многодетных семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По данным Минпромторга, на механизмы льготного лизинга и автокредитования в России в прошлом году направили около 16 млрд рублей. — Правительство выделило средства на продолжение программ в текущем году. Более того, по поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока, — сообщил Денис Мантуров.



Отметим, что получить льготные автокредиты сейчас могут учителя, медработники, участники специальной военной операции и члены их семей, в прошлом году к ним добавили граждан с инвалидностью. — В программе участвуют автомобили производства АвтоВАЗа, УАЗа, ГАЗа, Haval (произведённые на заводе в Тульской области), а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%. На электромобили теперь она составляет 35%, но не более 925 тыс. рублей, — сообщили в Минпромторге. Полная масса приобретаемого автомобиля должна не превышать 3,5 тонны, а его стоимость быть не более 2 млн рублей. Для электромобилей сделано исключение.



Отмечается, что программы льготного лизинга и автокредитования продолжат действовать до конца 2026 года.