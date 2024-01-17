Василий Голубев призвал дорожные компании проводить ремонт качественно и своевременно

Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях? Хочу увидеть ваши точные планы по наведению порядка на трассе. Компания все время опаздывает в принятии решений. Почему бы заранее не предусмотреть изменение погодных условий? Тем более что и в благоприятный период на дороге километровые пробки. Главная причина — состояние дороги. Нарушение правил автомобилистами, большегрузами — это уже второе.