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Василий Голубев призвал дорожные компании проводить ремонт качественно и своевременно

Ростовская область, 16 января 2024. DON24.RU. Губернатор Василий Голубев провел внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Собравшиеся обсудили причины ЧС на трассе М-4 «Дон» 8—9 января.
Василий Голубев призвал дорожные компании проводить ремонт качественно и своевременно
Источник: Правительство Ростовской области

Как напоминает сайт регионального правительства, тогда из-за проведения ремонта и непогоды на дороге сформировалась многокилометровая пробка, в которой были заблокированы сотни людей. Причины этого — некачественная работа дорожных организаций и несвоевременная реакция на предупреждение МЧС о надвигающемся снегопаде.

Данная ситуация уже имеет системный характер. Низкие темпы ремонтных работ, недостатки, выявленные в деятельности дорожных служб, остаются, несмотря на неоднократное рассмотрение их работы на комиссии. Надо найти решения, которые минимизируют последствия возникающих ситуаций. Важно принимать меры для своевременного ремонта и эксплуатации дороги, наведения порядка в этом вопросе. Автодору неоднократно направлялись требования о принятии безотлагательных мер для обеспечения безопасного движения и круглогодичного нормативного состояния М-4 в границах Ростовской области.

Василий Голубев

Он обратил внимание на то, что прежде проведенный ямочный ремонт дороги оказался некачественным.

Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях? Хочу увидеть ваши точные планы по наведению порядка на трассе. Компания все время опаздывает в принятии решений. Почему бы заранее не предусмотреть изменение погодных условий? Тем более что и в благоприятный период на дороге километровые пробки. Главная причина — состояние дороги. Нарушение правил автомобилистами, большегрузами — это уже второе.

Василий Голубев

Он рекомендовал ГИБДД провести работу с водителями большегрузов, чтобы пресечь нарушение ими ПДД, а главам муниципальных образований и областному минтрансу — найти вместе с владельцами АЗС и придорожного сервиса алгоритм работы в критических ситуациях. Составить реестр таких объектов поручено руководителям городов и районов, прилегающих к федеральной дороге.

Губернатор отметил, что если каждый сделает свою работу качественно, то будет результат.