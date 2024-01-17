Василий Голубев призвал дорожные компании проводить ремонт качественно и своевременно

Как напоминает сайт регионального правительства, тогда из-за проведения ремонта и непогоды на дороге сформировалась многокилометровая пробка, в которой были заблокированы сотни людей. Причины этого — некачественная работа дорожных организаций и несвоевременная реакция на предупреждение МЧС о надвигающемся снегопаде.
Данная ситуация уже имеет системный характер. Низкие темпы ремонтных работ, недостатки, выявленные в деятельности дорожных служб, остаются, несмотря на неоднократное рассмотрение их работы на комиссии. Надо найти решения, которые минимизируют последствия возникающих ситуаций. Важно принимать меры для своевременного ремонта и эксплуатации дороги, наведения порядка в этом вопросе. Автодору неоднократно направлялись требования о принятии безотлагательных мер для обеспечения безопасного движения и круглогодичного нормативного состояния М-4 в границах Ростовской области.
Он обратил внимание на то, что прежде проведенный ямочный ремонт дороги оказался некачественным.
Его хватило меньше чем на год. Почему? В чем дело? В материалах, в технологиях? Хочу увидеть ваши точные планы по наведению порядка на трассе. Компания все время опаздывает в принятии решений. Почему бы заранее не предусмотреть изменение погодных условий? Тем более что и в благоприятный период на дороге километровые пробки. Главная причина — состояние дороги. Нарушение правил автомобилистами, большегрузами — это уже второе.
Он рекомендовал ГИБДД провести работу с водителями большегрузов, чтобы пресечь нарушение ими ПДД, а главам муниципальных образований и областному минтрансу — найти вместе с владельцами АЗС и придорожного сервиса алгоритм работы в критических ситуациях. Составить реестр таких объектов поручено руководителям городов и районов, прилегающих к федеральной дороге.
Губернатор отметил, что если каждый сделает свою работу качественно, то будет результат.