Главное о Крещении в Петербурге: адреса купелей, прогноз погоды, мнения врачей и священников

«Я глубоко потрясен тем, как несчастные дети родителями затаскиваются в эту прорубь. Когда лица пожилого и старческого возраста участвуют в этих мероприятиях. Здоровья это не добавит, — отметил руководитель отдела термических поражений НИИ Джанелидзе Евгений Зиновьев. — Кому можно? Только здоровым людям. Кто у нас сегодня здоровый после перенесенной пандемии — это большой вопрос. Абсолютные противопоказания к этой процедуре — это ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь, нарушение со стороны лёгких, инфекция мочеполовой системы. С учетом ковида, подчеркну, ковид — это тромбогенная опасность, не надо людям, особенно перенесшим это заболевание в тяжелой форме, участвовать в этих мероприятиях».