Главное о Крещении в Петербурге: адреса купелей, прогноз погоды, мнения врачей и священников

Петербург готовится к традиционным крещенским купаниям. Несмотря на критичное отношение к водным процедурам и церкви, и медиков, тысячи горожан ежегодно окунаются в прорубь. «Фонтанка» рассказывает где и как это сделать в Петербурге безопасно.
Где и когда окунуться в Петербурге
Многие спорят, когда нужно окунаться на Крещение 18 или 19 января. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освященную накануне, называют богоявленской. Однако вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, поэтому разницы в датах нет.
Главную городскую купель оборудуют у Петропавловской крепости. Её освятит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 19 января в 13:00. Всего в городе подготовят 21 купель в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Невском, Петроградском, Пушкинском и Фрунзенском районах. В течение двух суток там будут дежурить сотрудники МЧС. Для обеспечения безопасности задействуют 151 человека из личного состава, 25 единиц техники и 4 судна.
В Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском и Центральном районах города мероприятия не планируются. Купание в нелегальных купелях не рекомендуется. Кроме того, в Петербурге введен запрет выхода на лёд, его нарушение грозит административным штрафом.
Какая погода будет на Крещение
Впервые за последние годы Крещенские купания в Петербурге пройдут в условиях устойчивого минуса и приличного ледяного покрова. По словам главного городского синоптика, толщина льда у Литейного моста сейчас составляет 43 см, в районе Большеохтинского моста — 35 см.
Погоду 18 и 19 января определит циклон FARIMA. Крепкие морозы уйдут, но их заменят осадки и ветер. «Уже завтра с середины дня атмосферный фронт приблизится к Санкт-Петербургу и пойдет снег, одновременно начнет усиливаться ветер юго-восточного направления до 10−15 м/с. Так что погода 18 января во второй половине дня будет малокомфортной», — отметил Колесов.
Днём 19 января ожидается повышение температуры до −3…-5 гр. Снова пойдет снег, мешать окунанию в прорубь будет ветер.
В прошлом году на Крещение был побит температурный рекорд, в городе потеплело до +5 градусов.
Почему церковь против купания в проруби
Купание в иордани — народная традиция, не имеющая отношения к вере. Процедура не смывает грехи. «Никакие грехи не смываются в крещенской проруби. Для этого у нас есть таинство покаяния, — заявил настоятель храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость (с грошиками)” иерей Богдан Полевой. — Традиция благочестивая, если человек понимает евангельский смысл, в противном случае — это моржевание или, если говорить современным языком, хайп, PR-акция».
По словам священника, лучше прийти в храм на богослужение и забрать домой освящённой воды. На сайте петербургской епархии отмечается, что перед «крещенской акцией» состоялся тренинг для приходских миссионеров. В нём приняли участие 80 человек. Им рассказали о возможности побеседовать о вере с людьми, которые, будучи крещенными в детстве, так и не воцерковились, при этом приходят в праздник за святой водой.
Кому запрещено купаться в проруби
Детям до 7 лет, беременным женщинам, людям старше 65 лет, если они не закаляются на регулярной основе. Шок от ледяной воды может привести к самым неожиданным последствиям, поэтому врачи советуют воздержаться от окунаний людям с хроническим заболеваниями.
«Я глубоко потрясен тем, как несчастные дети родителями затаскиваются в эту прорубь. Когда лица пожилого и старческого возраста участвуют в этих мероприятиях. Здоровья это не добавит, — отметил руководитель отдела термических поражений НИИ Джанелидзе Евгений Зиновьев. — Кому можно? Только здоровым людям. Кто у нас сегодня здоровый после перенесенной пандемии — это большой вопрос. Абсолютные противопоказания к этой процедуре — это ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь, нарушение со стороны лёгких, инфекция мочеполовой системы. С учетом ковида, подчеркну, ковид — это тромбогенная опасность, не надо людям, особенно перенесшим это заболевание в тяжелой форме, участвовать в этих мероприятиях».
Как окунуться безопасно
Перед погружением в воду специалисты Роспотребнадзора рекомендуют измерить давление и убедиться в том, что оно в норме. Далее следует растереть кожу, размяться, немного побыть на воздухе. Не стоит ходить босиком по снегу.
Опасно нырять головой вперед, так как в ледяной воде могут спазмироваться сосуды головного мозга. Лучше сначала погрузить ноги. Если вы не практикуете моржевание, то купание нужно уложить в минуту, затем обтереться полотенцем и надеть теплую одежду. Стоит воздержаться от прогулок, лучше зайти в помещение и выпить чаю. Алкоголь в этом экстремальном мероприятии категорически запрещён.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».