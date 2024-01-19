Волгоградцам рассказали о вреде и пользе хлеба

19 января Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о вреде и пользе хлеба. Все чаще утверждается, что этот продукт приводит к ожирению, однако не стоит отказываться от хлебобулочных изделий. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, цельнозерновые продукты должны входить в ежедневный рацион.
— Хлеб содержит в большом количестве витамин В, в нем также много клетчатки, которая обладает ценным свойством: выводит из организма «плохой» холестерин. С хлебом организм получает макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, серу, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие, — уточнили эксперты.
Но стоит помнить, что чем меньше обработано зерно, тем лучше. Обычный белый хлеб, изготовленный из сырья без оболочки, ничего полезного, действительно, не содержит.