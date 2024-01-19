Волгоградцам рассказали о вреде и пользе хлеба

19 января Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о вреде и пользе хлеба. Все чаще утверждается, что этот продукт приводит к ожирению, однако не стоит отказываться от хлебобулочных изделий. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, цельнозерновые продукты должны входить в ежедневный рацион.