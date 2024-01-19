Власти выявили нарушения на ряде автобусных маршрутов в Ростовской области

В Ростове-на-Дону нашли нарушения во время рейда по автобусам, обычно отправляющихся от пригородного вокзала. Проверку провели представители областного Минтранса после жалоб людей, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникации Дона.
По данным властей, автобусы на маршруте № 870 «Ростов-на-Дону — Тацинская» не соответствовали изначально заявленному классу, в салонах не нашли электронных табло. Кроме того, машины были переоборудованы с нарушением норм.
Похожие недочеты также выявили на транспорте, курсирующем по маршрутам № 875 «Шахты — Ростов-на-Дону», № 452 «Большие Салы — Ростов-на-Дону», № 915 «Целина — Ростов-на-Дону» и № 725/2 «Ростов-на-Дону — Зверево».
Также отметили факты неиспользования терминалов безналичной оплаты. Водители указывали свои телефоны для перевода средств на направлениях № 358 «Ростов-на-Дону — Новочеркасск» и № 350/1 «Новочеркасск — Ростов-на-Дону».
Информацию по всем обнаруженным нарушениям направят в МТУ Ространснадзора по ЮФО.