Какой сегодня праздник: 20 января

Что интересного произошло 20 января
Сегодня отмечается Международный день солидарности людей. Солидарность в XXI веке стала одной из основных ценностей человечества. День солидарности людей во всем мире освещается всеми СМИ, на официальных мероприятиях произносят в честь праздника речи. В этот день на документах, касающихся продвижения Дня солидарности, ставят эмблему ООН в виде проекции Земли, окруженной ветвями оливы, которые символизируют мир, центрированной на Северном полюсе и охватывающей все континенты, кроме Антарктиды. Международный день солидарности людей не является выходным днем, хотя и отмечается во всем мире.
В Азербайджане сегодня День всенародной скорби в связи с трагическими событиями 1990 года, когда в Баку были введены советские войска для подавления выступлений политической оппозиции. Из-за обострения Карабахского конфликта в Азербайджане росло национальное движение, обстановка в стране накалялась, был создан Народный Фронт Азербайджана. И 20 января 1990 года в 00:20 войска, прибывшие из других регионов СССР, численностью более 20 тысяч человек, вошли в город Баку с целью сохранения власти Коммунистической партии в стране. Операция получила кодовое название «Удар».
Исторические события 20 января в мире
1841-й — британские войска оккупировали Гонконг;
1892-й — первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США);
1944-й — ВВС Великобритании сбросили 2 300 тонн бомб на Берлин;
1921-й — образована Дагестанская АССР, ныне Республика Дагестан;
1921-й — принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер Турецкого государства.
Исторические события 20 января в Казахстане
1919-й — в городе Верном (Алматы) состоялся слет поэтов-жыршы. В нем принял участие Жамбыл Жабаев;
1994-й — запускается первый космический аппарат телевизионного вещания «Галс» с космодрома Байконыр;
2010-й — в ходе визита в Брюссель казахстанской делегации во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Булатом Сембиновым состоялось заседание в формате «НАТО плюс Казахстан», на котором одобрен и принят второй цикл Индивидуального плана действий партнерства Казахстана с НАТО (ИПДП).
Дни рождения знаменитостей 20 января в мире
В 1946 году родился Дэвид Линч — американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, представитель американского независимого кинематографа. Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» (1990) и приза за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф (2006). Офицер ордена Почетного легиона (2007);
в 1952 году родилась Ирина Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка России (2010);
в 1976 году родилась Анастасия Волочкова — российская балерина, танцовщица и общественный деятель;
в 1986 году родилась Ольга Бузова — телеведущая, радиоведущая, модель, актриса и певица. Бывшая участница, а затем ведущая телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ. С декабря 2008 года шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
Кто родился 20 декабря в Казахстане
В 1950 году родился Владимир Коченов — ученый, философ, академик Европейской Академии естественных наук, Итальянской Академии экономики и социологии, Академии педагогических наук Казахстана, Международной Академии информатизации. Почетный профессор Евразийского национального университета имени Гумилева и Северо-Казахстанского университета имени Козыбаева.
День смерти знаменитостей 20 января в мире
В 1949 году умер Михаил Голодный — русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент;
в 1993 году умерла Одри Хепберн — британская киноактриса, обладательница премии «Оскар».
в 2000 году умерла Изабелла Юрьева — русская эстрадная певица;
в 2017 году умер Виктор Бучин — советский лыжник, заслуженный тренер СССР.
Народный праздник 20 января
Народный праздник Зимний Свадебник (Иванов день). В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Название Зимний свадебник праздник получил в народе в связи с тем, что в данный период начиналось время сватовства, и молодые люди отправляли сватов к родителям невесты. Еще его именуют Бражником, так как именно в этот день священной водой «запивается зло». Перед началом трапезы люди выпивают освященную воду и тем самым обретают здоровье на целый год. Иоанн Предтеча родился в семье, жившей по законам Моисея. С юных лет он посвятил себя служению Богу и до 30 лет прожил в Иудейской пустыне, вдали от людей. Иоанн носил простую одежду, соблюдал посты и молился. Он крестил иудеев (проводил обряд очищения водой) и призывал их к покаянию. В библейских сказаниях изложено, что Иоанн Предтеча, являясь последним пророком, предсказал приход Мессии, и именно он в реке Иордани крестил Иисуса Христа.
Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю — жди оттепели.
Если в Иванов день выглянула полная луна — жди половодье.
Если в этот день кружит метель, то Масленица будет снежной и ветреной.
Если в Зимний свадебник стоит дождливая или туманная погода, то урожай зерновых будет богатым.
Если стоит ясная погода, то летом будет засуха.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Иван, Афанасий и Василий.