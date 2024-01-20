Какой сегодня праздник: 20 января

Народный праздник Зимний Свадебник (Иванов день). В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Название Зимний свадебник праздник получил в народе в связи с тем, что в данный период начиналось время сватовства, и молодые люди отправляли сватов к родителям невесты. Еще его именуют Бражником, так как именно в этот день священной водой «запивается зло». Перед началом трапезы люди выпивают освященную воду и тем самым обретают здоровье на целый год. Иоанн Предтеча родился в семье, жившей по законам Моисея. С юных лет он посвятил себя служению Богу и до 30 лет прожил в Иудейской пустыне, вдали от людей. Иоанн носил простую одежду, соблюдал посты и молился. Он крестил иудеев (проводил обряд очищения водой) и призывал их к покаянию. В библейских сказаниях изложено, что Иоанн Предтеча, являясь последним пророком, предсказал приход Мессии, и именно он в реке Иордани крестил Иисуса Христа.