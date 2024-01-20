ФАС открыла «Магниту» путь на Дальний Восток

«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером «Магнита» являлась Marathon Group Александра Винокурова — ей принадлежало 29,2%. «Магнит» на 30 сентября 2023 года управлял 28,7 тысячи магазинов. Общая выручки сети за девять месяцев 2023 года выросла на 7,4% год к году, до 1,85 трлн рублей.