ФАС открыла «Магниту» путь на Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению компанией «Магнит» дальневосточного ритейлера «Самбери». Краснодарский ритейлер планирует приобрести 33,01% доли в уставном капитале «Самбери» и получить опцион на выкуп оставшейся доли в течение пяти лет. Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года. «Самбери» продолжит развитие под своими брендами. Об этом проинформировала пресс-служба «Магнита», сообщает ИА PrimaMedia.
Переговоры о сделке прошли в октябре прошлого года.
«ФАС России согласовала сделку, поскольку “Магнит” и его группа лиц не осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами в муниципальных образованиях, где расположены торговые объекты группы компаний “Самбери”, и, соответственно, не превышает установленных российским антимонопольным законодательством ограничений по доле рынка», — говорится в сообщении компании.
«Сделка по приобретению “Самбери” расширит географию бизнеса “Магнита” до всех федеральных округов России. Общее количество регионов присутствия компании вырастет до 71. “Магнит” также ожидает, что сделка позволит получить синергетические эффекты в области закупочных условий», — отмечают в «Магните».
В результате сделки общая торговая площадь «Магнита» превысит 10 млн кв. м (против 9,623 млн кв. м на 30 июня), подсчитали в «Интерфакс».
«Самбери» — крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу компаний «Самбери» входят около 300 магазинов различных форматов: гипермаркеты и супермаркеты под брендами «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», минимаркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий». Совокупная торговая площадь магазинов составляет более 210 тысяч кв. м.
Операционная компания холдинга — ООО «Невада-Восток». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания «Невада-Восток» зарегистрирована в 2005 году в Хабаровске. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями является основным видом деятельности предприятия. Часть доли в УК принадлежит Льву Волкову (4,9%) и Вадиму Дубику (0,1%). По итогам 2022 года выручка предприятия составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 258,9 млн руб.
«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером «Магнита» являлась Marathon Group Александра Винокурова — ей принадлежало 29,2%. «Магнит» на 30 сентября 2023 года управлял 28,7 тысячи магазинов. Общая выручки сети за девять месяцев 2023 года выросла на 7,4% год к году, до 1,85 трлн рублей.