В Сети появилось фото Петербурга, сделанное с орбиты

Каким Петербург выглядит из космоса.
Фотографию ночного Петербурга с орбиты опубликовала госкорпорация Роскосмос. Снимок сделал космонавт Олег Кононенко, который довольно давно увлекается созданием подобных кадров.
На фото видны главные городские проспекты и очертания районов Петербурга. Ярче всего освещен центр Северной столицы.
Как Петербург связан с космосом
История исторически довольно тесно связана с космической отраслью. В Петропавловской крепости была организована первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. В Иоанновском равелине трудились выдающиеся ученые Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак.
Также в Северной столице появилась первая в России обсерватория. Тут же работают самый большой в Европе планетарий и завод «Арсенал», на котором создают космические аппараты.