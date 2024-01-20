В Сети появилось фото Петербурга, сделанное с орбиты

В Сети появилась фотография с видом Петербурга из космоса. На снимке Северная столица горит яркими огнями, в кадре можно увидеть разные районы города. Подробнее о том, кем была сделана фотография и чем она интересна, — в материале «ФедералПресс».