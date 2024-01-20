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В Сети появилось фото Петербурга, сделанное с орбиты

В Сети появилась фотография с видом Петербурга из космоса. На снимке Северная столица горит яркими огнями, в кадре можно увидеть разные районы города. Подробнее о том, кем была сделана фотография и чем она интересна, — в материале «ФедералПресс».

Каким Петербург выглядит из космоса.

Фотографию ночного Петербурга с орбиты опубликовала госкорпорация Роскосмос. Снимок сделал космонавт Олег Кононенко, который довольно давно увлекается созданием подобных кадров.

На фото видны главные городские проспекты и очертания районов Петербурга. Ярче всего освещен центр Северной столицы.

Как Петербург связан с космосом

История исторически довольно тесно связана с космической отраслью. В Петропавловской крепости была организована первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. В Иоанновском равелине трудились выдающиеся ученые Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак.

Также в Северной столице появилась первая в России обсерватория. Тут же работают самый большой в Европе планетарий и завод «Арсенал», на котором создают космические аппараты.

космос