Челябинских водителей предупредили об ограничениях на трассе М5

Участок трассы М-5 «Урал» на территории республик Татарстан, Башкортостан, Оренбургской области закрыт для движения большегрузных автомобилей и пассажирских автобусов, а также легковых и маршрутных такси. Ограничение введено сегодня, 21 января, в 10 утра.
— Ограничение введно на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан с км 1194+500 (н.п. Северное) по км 1456+000 (транспортная развязка в г. Уфа), — сообщает Росавтодор.
Причинами закрытия стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, плохая видимость. На территории Челябинской области ограничения пока не вводились. Водителей, которые отправились в поездку за пределы региона, просят учитывать информацию при планировании маршрута. В МЧС предупредили, что к сегодняшнему вечеру погода ухудшится и в Челябинской области.