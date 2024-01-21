Челябинских водителей предупредили об ограничениях на трассе М5

Причинами закрытия стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, плохая видимость. На территории Челябинской области ограничения пока не вводились. Водителей, которые отправились в поездку за пределы региона, просят учитывать информацию при планировании маршрута. В МЧС предупредили, что к сегодняшнему вечеру погода ухудшится и в Челябинской области.