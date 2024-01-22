В Хабаровске задержали агента украинских спецслужб

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в г. Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию ГУР МО Украины сбор и передачу информации об используемых министерством обороны Российской Федерации радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в Специальной военной операции.