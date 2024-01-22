В Хабаровске задержали агента украинских спецслужб

Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФСБ РФ.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в г. Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию ГУР МО Украины сбор и передачу информации об используемых министерством обороны Российской Федерации радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в Специальной военной операции.
Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.
Уголовное дело в отношении фигуранта, возбужденное по ст. 275 УК России, расследуется УФСБ России по Хабаровскому краю.