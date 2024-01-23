Владивосток пережил очередной ураган

Сила ветра в проливе Босфор Восточный достигала сорока метров в секунду. Подробности того, как город пережил непогоду, в материале vl.aif.ru.
Разрушительный вихрь
Штормовое предупреждение о похолодании и усилении ветра было распространено накануне. Экстренные службы немедленно отчитались о приведении всех систем в готовность. Командование Тихоокеанского флота тоже сообщило о переводе подразделений в режим штормовой готовности до максимальной степени из-за циклона в Японском море.
Ветер крепчал и достиг максимальной силы после обеда в понедельник.
В районе Нейбута, 31 повалило вышку связи. Еще одна не выдержала и упала на острове Попова, оставив без интернета и радостей телефонного общения несколько тысяч жителей. Местные власти и компании сотовой связи пообещали устранить аварию, как только позволят погодные условия.
Сорванные крыши на торговых объектах падали на припаркованные автомобили. Пострадало несколько дорогих машин и стоявшие в ряд новые грузовики у одного из торговых центров. С исторического здания в центре на улице Фокина сорвало фальшфасад, обнажив истинный вид сооружения.
А на Гоголя ветер перевернул так называемый «безопасный переход». Конструкция коридорного типа длиной в несколько десятков метров завалилась набок и стала непригодной для прохода пешеходов.
К счастью, обошлось без жертв.
Отрезанные на острове
Утром в понедельник местные власти объявили свободное посещение для учеников 1−4 классов общеобразовательных школ. Решение, — отправлять ли детей на учёбу, предоставили родителям. При этом, как сообщили в Министерстве образования, школы были готовы принять учеников, но в этот день педагоги не планировали проходить с детьми новые темы,
Вскоре аналогичное предложение прозвучало для взрослых: «Прошу руководителей предприятий, в случае ухудшения погоды, по возможности предусмотреть удаленный режим работы для сотрудников», — обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Непогода прервала транспортное сообщение с Русским островом. Мост, который связывают островную территорию с материковой частью Владивостока, закрыли для автобусов и грузовиков. Автоматические метеостанции зафиксировали максимальную силу ветра — она составила 40,2 метра в секунду.
Дорожники опасались, что грузовые машины и автобусы, обладающие большой парусностью, может просто перевернуть.
Моментально взлетели цены на такси. Если в обычные дни добраться из Кампуса ДВФУ до Калинина можно за 250−300 рублей, то когда такси стало единственным способом выбраться с Русского, стоимость поездки выросла до тысячи рублей. Те, кто рискнул выбираться в разгар непогоды на легковых машинах, рассказывают, что пережили чуть ли не самые страшные минуты при движении по мосту в непогоду — автомобили буквально сдувало с дороги.
Руководство ДВФУ приняло решение разместить студентов, которые после занятий не смогли добраться домой, в гостиницах университетского кампуса. Пережидали непогоду здесь 46 студентов. Для них работали столовые и буфеты. Тех, кто наоборот живёт в кампусе, а застрял в городе, приютили городские общежития ДВФУ.
В самом кампус ДВФУ, открытом всем ветрам, его порывы срывали фальшфасады и буквально сбивали людей с ног.
Обычная погода
23 января с утра ветер начал утихать и во Владивостоке несколько потеплело. Синоптики говорят, что это обычная для этого времени года погода. Зимой над материковой частью господствуют антициклоны, а над морем — циклоны. Их столкновения как раз происходят на побережье, что и обуславливает сильные ветры.
Владивосток привык к сильным ветрам. Но ежегодно они являются «неожиданностью» для строителей и коммунальщиков.
Прокуратура Приморского края сообщила, что проверяет исполнение требований законодательства при содержании объектов улично-дорожной инфраструктуры и благоустройства, своевременности ликвидации возможных разрушений, а также работы аварийных служб и служб жизнеобеспечения. Прокуратура города наладила круглосуточное взаимодействие с муниципальным оперативным штабом для сопровождения работы спецслужб.