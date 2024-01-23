Владивосток пережил очередной ураган

Моментально взлетели цены на такси. Если в обычные дни добраться из Кампуса ДВФУ до Калинина можно за 250−300 рублей, то когда такси стало единственным способом выбраться с Русского, стоимость поездки выросла до тысячи рублей. Те, кто рискнул выбираться в разгар непогоды на легковых машинах, рассказывают, что пережили чуть ли не самые страшные минуты при движении по мосту в непогоду — автомобили буквально сдувало с дороги.