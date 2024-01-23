Власти предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность. С инициативой внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс вышло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте, следует из таблицы поправок, подготовленных к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду (есть у РБК, их подлинность подтвердил знакомый с текстом источник). Минтруд «частично поддержал» это предложение, указано в документе.