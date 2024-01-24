Капризы погоды. Ждать ли в Омске новых рекордов в 2024 году?

Зато можем делать прогнозы: для этого есть целые службы, а метеорологи становятся звёздами, почти как киноартисты. Только вот всё чаще нам стало казаться, что климат — не тот.
Летом, когда должно быть жарко, мы кутаемся в тёплые кофты, зимой покупаем зонтики. Давление скачет так, что даже наши бабушки выучили, что такое барическая пила и чем это явление отличается от метеокачелей.
Все подробности в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Прогноз оправдан
Прогноз погоды — это научно обоснованное предположение. Уже сейчас о том, какой будет весна, предполагают в Гидрометцентре. Хорошая новость — она нагрянет чуть раньше обычного. Потепления будем ждать в конце февраля или в начале марта, причём резкого, с таянием снега.
Плохая новость — сезон будет не самым приятным. В марте придут продолжительные заморозки, а апрель и май окажутся непривычно холодными. Впрочем, климатические аномалии прошлого года уже подготовили омичей к сюрпризам.
«Температура в 2023 году была около и выше нормы, отличились январь, март, июль и ноябрь. В июле в Омске было очень жарко, максимальная температура составила + 39, но мы не перекрыли исторический максимум за всю историю наблюдений: в 1936 году было +41°C. Самые сильные морозы наблюдались на второй неделе декабря. Тогда в Омске похолодало до −39°C. Пик холода −48,8°C наблюдался в 1914-м и 1965-м. 26 декабря перекрыли исторический максимум. Температура воздуха была +2,4°C. Предыдущий максимум был в 1988 году и составлял +1,8°C», — рассказала руководитель Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко и предостерегла, что опасных метеорологических явлений становится всё больше.
Опасные явления
К опасным метеоявлениям относят жару, заморозки, сильный ветер и ливни. В Тевризе летом за 2,5 часа выпало 90 мм осадков, другими словами — на 1 кв. м пришлось 90 литров воды. Самая жаркое место было в Полтавке. Самое холодное разделили Васисс и Тевриз.
Существует такой термин, как оправданность прогнозов.
«Все метеопрогнозы по Омской области имеют 97% оправданности, по опасным явлениям — это наши предупреждения — 100% оправданности. Составляем гидропрогнозы — это сроки вскрытия рек, появление плавучего льда по высшим и низшим уровням воды в водоёмах. В Омской области более 90% оправданности прогнозов. Делаем и агропрогнозы — это запасы влаги к началу полевых работ, сроки созревания, валовой сбор, урожайность и процент гибели озимых культур. 96% оправданности имеет прогноз по этим данным», — говорит Наталья Криворучко.
Снежный дозор
Русское географическое общество сейчас проводит наблюдения за сезонными изменениями климата и занимается сбором полевых материалов для исследований. Один из новых проектов назвали «Снежный дозор»; в Омской области к нему присоединилась студентка факультета естественно-научного образования ОмГПУ Мирослава Васильева, ей помогает доцент кафедры географии и методики обучения географии Ирина Аблова.
«Наблюдения за снегом помогают учёным составлять карты погодных аномалий, а также приносят большую пользу для исследований климата», — говорит Мирослава.
Длится работа с ноября 2023-го, закончится 15 марта 2024 года. Ей нужно фиксировать, как формируется и развивается снежный и ледяной покров, провести измерения его высоты, дать характеристику плотности. Это поможет учёным создать единую базу и составить представление о динамике климатических изменений.
Это сейчас учёные предполагают, что снега становится всё меньше, потому решено его измерить и опровергнуть или подтвердить данное предположение, что может порадовать коммунальщиков, которые бьются с последствиями обильных снегопадов вот уже несколько дней на дорогах города и области.