Капризы погоды. Ждать ли в Омске новых рекордов в 2024 году?

«Температура в 2023 году была около и выше нормы, отличились январь, март, июль и ноябрь. В июле в Омске было очень жарко, максимальная температура составила + 39, но мы не перекрыли исторический максимум за всю историю наблюдений: в 1936 году было +41°C. Самые сильные морозы наблюдались на второй неделе декабря. Тогда в Омске похолодало до −39°C. Пик холода −48,8°C наблюдался в 1914-м и 1965-м. 26 декабря перекрыли исторический максимум. Температура воздуха была +2,4°C. Предыдущий максимум был в 1988 году и составлял +1,8°C», — рассказала руководитель Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко и предостерегла, что опасных метеорологических явлений становится всё больше.