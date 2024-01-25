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Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики во вторник.
Источник: РИА "Новости"

«С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым… ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область», — говорится в документе.

Местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», а также железнодорожные пункты «Армянск» и «Джанкой».

Воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.

ФСБ