Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

«С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым… ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область», — говорится в документе.