Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

«С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым… ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область», — говорится в документе.
Местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», а также железнодорожные пункты «Армянск» и «Джанкой».
Воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.