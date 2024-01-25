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Минобрнауки планирует разделить магистратуру на научную и профессиональную

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ведомство в новой системе высшего образования планирует разделить магистратуру на профессиональную для получения углубленных знаний и исследовательскую для перехода в науку. Об этом глава Минобрнауки сказал во время встречи со студентами.
Студенты
Источник: РИА "Новости"

Министр отметил, что главной целью магистратуры вместо диплома должно стать получение дополнительных знаний. «Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», — пояснил Фальков (цитата по «Интерфаксу»).

В мае 2023 года Минобрнауки сообщило об отказе от Болонской системы и создании собственной «уникальной» модели высшего образования. Чиновники предложили отказаться от бакалавриата и магистратуры в пользу двух новых уровней образования — базового (от четырех до шести лет) и специализированного высшего (от года до трех). В 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести вузах будет реализован пилотный проект по внедрению новой системы. В проекте поучаствуют МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

Эрдни Кагалтынов

образование