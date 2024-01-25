Минобрнауки планирует разделить магистратуру на научную и профессиональную

В мае 2023 года Минобрнауки сообщило об отказе от Болонской системы и создании собственной «уникальной» модели высшего образования. Чиновники предложили отказаться от бакалавриата и магистратуры в пользу двух новых уровней образования — базового (от четырех до шести лет) и специализированного высшего (от года до трех). В 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести вузах будет реализован пилотный проект по внедрению новой системы. В проекте поучаствуют МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.