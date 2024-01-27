Глава Минздрава Мурашко: «Болезнь Х» является гипотетической угрозой

Напомним, «болезнь Х» обсуждалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Отмечалось, что она способна по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

По словам Мурашко, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться. «Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — цитирует РИА Новости министра.

Он подтвердил, что «болезнь Х» является лишь гипотетической угрозой. При этом глава Минздрава подчеркнул, что всегда нужно быть готовыми к более серьезным ситуациям и вспышкам заболеваемости, поэтому в России сегодня все для этого делается.