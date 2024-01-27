Глава Минздрава Мурашко: «Болезнь Х» является гипотетической угрозой

Напомним, «болезнь Х» обсуждалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Отмечалось, что она способна по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
По словам Мурашко, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться. «Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — цитирует РИА Новости министра.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сообщения о «болезни X» могут иметь под собой не научные, а экономические мотивы, и включение этой темы в повестку форума в Давосе выгодно фармкомпаниям.
«Болезнью X» принято называть теоретический неизвестный патоген, который способен вызвать эпидемию или пандемию. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения заявляла, что первым таким патогеном с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом специалисты уверены, что за ним последуют и другие.