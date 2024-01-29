Дурнопахнущий Нижний. Столицу ПФО накрыла странная вонь

Экологи сокрушаются, что плановые проверки бизнеса пятый год запрещены.
Капуста, резина, фекалии?
«Вонь как от тухлой капусты… Автозавод». «Ленинский район. Дома дышать нечем при открытых на микропроветривание окнах. Это что вообще такое? Почему пахнет фекалиями? Опять людей травят?» «Щербинки: ужасно воняет».
Сормовичи в Седьмом микрорайоне говорили о запахе формальдегида, жители микрорайона Мещерское озеро — о вони горелых резиновых автопокрышек или тухлых яиц… Невольно вспоминается поговорка о том, что на вкус и цвет товарищей нет — версии разнятся, люди сходятся в одном: запахи посторонние и неприятные.
Естественно, горожане со своими претензиями обращались не только к интернет-сообществу — жаловались и в единую диспетчерскую службу города. Утром в понедельник, 29 января, городское управление ГОЧС заявило, что начинает проверку информации от нижегородцев. Ждём её результатов.
При этом Главное управление МЧС России по Нижегородской области заявило, что за выходные
Откуда что летит?
«В Нижнем Новгороде много объектов, которые могли быть источниками неприятного запаха, — рассуждает руководитель экоцентра “Дронт” Асхат Каюмов. — Это и промышленные предприятия, и коммунальные объекты — например, системы канализации, станция аэрации. Надо установить, чем пахло, а потом проверять предприятия, которые могли произвести такие выбросы. Потому что любой специалист вам скажет: цех пропарки цистерн и цех масложиркомбината могут пахнуть по-разному. Областное министерство экологии и Росприроднадзор хорошо представляют, откуда что может лететь».
Ситуацию осложняет мораторий на внеплановые проверки бизнеса, действующий с «ковидных» времён. Продлили этот запрет и на 2024-й год — проверка предприятия по обращениям граждан невозможна, нужно решение прокуратуры, напоминает Асхат Каюмов. А прокуратура, по его словам, пойдёт на этот шаг, если возникнет доказанная угроза здоровью людей. Плановая же проверка бизнеса раньше 2025 года невозможна по закону.
Вообще нижегородцы регулярно сетуют на непонятные запахи в городе. Самый громкий случай был 19 июля 2020 года: тогда, по сути, весь город был встревожен резким запахом газа, кто-то сообщил и о плохом самочувствии. Постепенно запах к вечеру рассеялся и действительно оказался неопасным для большинства здоровых людей, однако происхождение вони официально неизвестно до сих пор. Контролирующие органы заверили, что обследовали все газовые заправки и промышленные предприятия — придраться им не к чему.
Роспотребнадзор в этом случае после анализа отобранных проб атмосферного воздуха пришёл к выводу: город накрыло облако одоранта — этилмеркаптана. В высоких концентрациях такие одоранты ядовиты, однако пробы в конкретном случае не выявили превышения предельно допустимых концентраций.