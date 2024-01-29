Дурнопахнущий Нижний. Столицу ПФО накрыла странная вонь

Вообще нижегородцы регулярно сетуют на непонятные запахи в городе. Самый громкий случай был 19 июля 2020 года: тогда, по сути, весь город был встревожен резким запахом газа, кто-то сообщил и о плохом самочувствии. Постепенно запах к вечеру рассеялся и действительно оказался неопасным для большинства здоровых людей, однако происхождение вони официально неизвестно до сих пор. Контролирующие органы заверили, что обследовали все газовые заправки и промышленные предприятия — придраться им не к чему.