Академ против вышки: как жители красноярского микрорайона разоблачили нарушителей

В последние дни января СМИ публиковали сообщения о протесте в микрорайоне Академгородок в краевом центре. Там жители узнали об установке в жилом секторе некой опасной вышки сотовой связи и вышли на улицу. «МК в Красноярске» выяснил у горожан, почему они решили это сделать и довольны ли итогами.
Микрорайон Академгородок славится живописными видами и безмятежностью. И за это борются жители. Даже когда здесь хотели благоустроить территорию небольшого парка «Красивый берег», люди буквально атаковали соцсети и записали большое количество обращений, требующих отказаться от этой идеи, так как под окнами будут бродить толпы отдыхающих, нарушая тишину и покой. И эти два фактора комфортной жизни удалось отстоять.
Сейчас в микрорайоне новая проблема — между домом на улице Академгородок, 12А, Больницей КНЦ СО РАН (ул. Академгородок, 15А) и Домом ученых (ул. Академгородок, 16А) появился некий столб. Активные жители быстро узнали, что это — вышка сотовой связи.
«Как действует это излучение? — вздохнув, говорит красноярка. — Нарушается функционирование нервной системы, нарушается гормональный баланс. Как следствие — бесплодие, импотенция, пороки внутриутробного развития. Парализуется работа иммунной системы».
Участники собрания также обратили внимание на опасность онкозаболеваний, которые вызывает негативное воздействие радиоприборов.
В митинге против вышки участвовал местный житель, который оказался специалистом в области связи. Он пояснил:
«Данная антенна людям никакой пользы не приносит. Здесь будут использованы сверхвысокие частоты, которые вредят здоровью».
О вреде здоровью говорится и в тексте публичного обращения, отправленного президенту Владимиру Путину, губернатору Михаилу Котюкову, мэру Владиславу Логинову, краевому депутату Ирине Ивановой, в прокуратуру, Роскомнадзор и ряд других ведомств.
«Как известно, большинство установленных вышек сотовой связи новых поколений 2,3,4,5G не соответствуют нормативам безопасности, а действие радиопередающих устройств 5G до сих пор детально не изучено. Большая часть исследований воздействия 2,3,4,5G установок доказывает серьезный вред здоровью людей даже при меньшей плотности потока, чем установленный в России ПДУ (10 мкВт/см2)».
Одним из аргументов жителей микрорайона стало то, что вышку строят на земле, принадлежащей федеральному учреждению, при этом без ведома этой организации — Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. По данным активистов, конструкцию возводят на основании распоряжения руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации № 6131-недв от 24.11.2023.
«Этот публичный сервитут был выдан без ведома и согласования с руководством ФИЦ КНЦ СО РАН, как нам сообщили в правлении Центра. ФИЦ КНЦ, между тем, имеет специальный отдел, который регулирует все социально-хозяйственные вопросы на территории подведомственного ему Академгородка. Это обстоятельство было грубо проигнорировано при установке указанной сотовой вышки».
Одна из жительниц Академгородка после сообщения о демонтаже рассказала, что удивилась. По ее словам, она не ожидала, что проблему решат так быстро.
Также «МК в Красноярске» от жителей стало известно, какой оператор планировал установить вышку, вызвавшую скандал. В пресс-службе компании заявили, что выяснят, кому принадлежал объект, но так и не ответили.