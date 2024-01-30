Более 40 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ

В Свердловской области за неделю — с 22 по 28 января — зарегистрирована 41 тысяча случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 61,9% составляют дети.
«Среди возбудителей, согласно лабораторному мониторингу, доминирует грипп А. Также выделены РС-вирусы, SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и другие», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Больше всего заболевших в Сухом Логе, Богдановиче, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободный, Талицком и Верхнесалдинском городских округах.
В Екатеринбурге за неделю выявили 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 1,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 14,4%.