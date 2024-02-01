Что произошло в Иркутске в ночь на 1 февраля 2024 года: последние новости

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, житель Красноярска во время движения поезда из Владивостока в Москву попытался сесть в вагон на станции в Ангарске. Однако проводник вагона оперативно среагировал, сорвав стоп-кран и предотвратив возможные тяжкие последствия. Таким образом, красноярец благополучно отправился в свое путешествие.
Глазковский мост и мемориал «Вечный огонь Славы» на Цесовской набережной будут укреплены с помощью проекта, который в настоящее время находится на стадии госэкспертизы. Планируется, что согласование проекта будет завершено в феврале 2024 года. Затем будет проведен открытый конкурс на выбор подрядчика, который будет заниматься реализацией проекта.
В 2023 году в Иркутской области было зарегистрировано 2766 случаев острых отравлений, вызванных химическими веществами, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. Наиболее распространенными причинами отравлений являются употребление спиртосодержащей продукции, что привело к 699 случаям.