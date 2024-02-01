Что произошло в Иркутске в ночь на 1 февраля 2024 года: последние новости

Глазковский мост и мемориал «Вечный огонь Славы» на Цесовской набережной будут укреплены с помощью проекта, который в настоящее время находится на стадии госэкспертизы. Планируется, что согласование проекта будет завершено в феврале 2024 года. Затем будет проведен открытый конкурс на выбор подрядчика, который будет заниматься реализацией проекта.