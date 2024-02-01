Главные новости за 31 января

ВЧЕРА
Стальная опора Беларуси. Почему Лукашенко не дал приватизировать БМЗ и что сегодня происходит на предприятии?
Совместное производство в АПК и поставки лифтов. Головченко о перспективах сотрудничества с Астраханской областью.
Минпромы Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве.
Импортозамещение и наращивание производства: Пархомчик о развитии промышленности в Беларуси.
Карпенко подвел итоги этапа регистрации кандидатов в депутаты.
В Беларуси при формировании базы незанятых в экономике будет учитываться информация МВД России.
Беларусь присоединяется к Роттердамской конвенции по вопросам обращения с химвеществами.
«Проект районного масштаба»: БЕЛТА и журнал «Экономика Беларуси» запускают новый цикл материалов.
Законопроект по вопросам госрегулирования торговли и общественного питания принят во втором чтении.
Социсследование: для достижения жизненного успеха белорусам важнее профессионализм, нежели статус.
«БЕЛДЖИ» в 2023 году произвел почти 68 тыс. автомобилей.
«С температурой — в один кабинет, с больничным — в другой». Как поликлиники решают проблему очередей к врачу.
От образования до карьеры. Какой профессиональный путь выбирают некоторые выпускники с ОПФР.
Более 300 маршрутов. Специалист назвала популярные туристические направления Гродненской области.
По каким признакам можно распознать телефонных мошенников, уточнили в Следственном комитете.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Проведение XXII Республиканского туристического конкурса “Познай Беларусь” 2024 года. Подведение итогов прошлого года» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Олег Андрейчик — заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь, председатель жюри Республиканского конкурса «Познай Беларусь»; Владимир Богдан — ведущий цикла программ «Еда хоть куда» главной дирекции телеканала «НТВ-Беларусь» генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании (Минск), лауреат номинации «Материал года» (подноминация «Видеоматериал года»); Вячеслав Зайцев — начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей «Виктория»; Сергей Кулягин — организатор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка — 2023» (Могилевская область), лауреат номинации «Событийное мероприятие года». Аккредитация СМИ по телефону (8044) 583−84−04, электронной почте inna_ermach@mail.ru. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Подведение итогов работы санаторно-курортных организаций в 2023 году. Планы работы на весенне-летний период». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Белорусская профессиональная косметика для лица мирового уровня Lota beauty system. Качество, эффективность, доступность». Начало в 12.00.
Выставочный проект «Праздник в большом городе: Новый год в советском стиле» будет работать в Минске в выставочных залах по ул. Раковской до 4 февраля.
Выставка «Холокост: без права на забвение», посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, будет работать по 13 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция насчитывает более 70 документов на русском, немецком и английском языках: книги, периодические издания, брошюры, буклеты. Среди них — исторические, документальные, мемуарные документы, рассказывающие о холокосте как одном из самых чудовищных преступлений нацистов.
ЗАВТРА
120 лет назад родился Чкалов Валерий Павлович, советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1936). Совершил два полета, вошедших в историю мировой авиации (в 1936 году вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым — беспосадочный перелет Москва — Петропавловск-Камчатский — остров Удд; в 1937 году с тем же экипажем — перелет Москва — Ванкувер через Северный полюс). Испытал более 70 типов самолетов. Именем летчика названы две горы в Антарктиде, мыс на Земле Франца Иосифа, минерал, малая планета, улицы, школы, аэродромы. В годы Великой Отечественной войны его имя было присвоено 2 партизанским бригадам и 24 отрядам, действовавшим на оккупированной территории Беларуси. Умер в 1938 году.
105 лет назад родился Саморядов Александр Сергеевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1973). С 1952 года солист Государственного академического народного хора Беларуси, в 1954—1973 годах — Белгосфилармонии, в 1976−92 артист хора Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнитель произведений отечественной и зарубежной классики, арий, романсов и народных песен, а также песен белорусских композиторов. Умер в 1998 году.
95 лет назад родился Ковальчук Владимир Николаевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1952—1996 годах солист Государственного академического народного хора Республики Беларусь. Впервые исполнил многие произведения белорусских композиторов. Один из лучших исполнителей широко известной песни «Неман» Н. Соколовского. Умер в 2008 году.
80 лет назад родился Веевник Лев Николаевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1991). В 1965—1999 годах артист, солист академического хора Объединения музыкальных коллективов Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Исполнял также сольные партии в операх «Кастусь Калиновский» Д. Лукаса, «Багряная заря» К. Тесакова.