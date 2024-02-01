Главные новости за 31 января

120 лет назад родился Чкалов Валерий Павлович, советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1936). Совершил два полета, вошедших в историю мировой авиации (в 1936 году вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым — беспосадочный перелет Москва — Петропавловск-Камчатский — остров Удд; в 1937 году с тем же экипажем — перелет Москва — Ванкувер через Северный полюс). Испытал более 70 типов самолетов. Именем летчика названы две горы в Антарктиде, мыс на Земле Франца Иосифа, минерал, малая планета, улицы, школы, аэродромы. В годы Великой Отечественной войны его имя было присвоено 2 партизанским бригадам и 24 отрядам, действовавшим на оккупированной территории Беларуси. Умер в 1938 году.