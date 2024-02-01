В Омской области подешевели яйца, но подорожали сосиски и колбаса

В тоже время в регионе на 2,8% подорожали сосиски и сардельки. Так за неделю с 15 по 22 января этого года цены на них в среднем выросли на 6,16 рубля за килограмм.
За эту же неделю прибавила в цене и полукопчёная колбаса: +2, 25 рубля за килограмм. Среди подорожавших с 15 по 22 января продуктов также жирный творог (+4,77) и сливочное масло (+5,18).
Немного за этот период подешевела поваренная соль, хотя с начала года цена на неё выросла.
Ранее мы писали о том, что в начале года в Омской области выросла цена на некоторые овощи и фрукты.