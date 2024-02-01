«Проверяем все его предприятия»: на красноярского бизнесмена Романа Гольдмана завели новое уголовное дело

Следователи завели второе уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Романа Гольдмана. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.
По версии правоохранителей, с мая по август 2023 года бизнесмен для погашения долгов заключил договор займа с генеральным директором ООО «Управление агроактивами» на сумму около 300 млн рублей. Чтобы гарантировать возврат средств, он договорился о продаже 100% доли одного из предприятий холдинга — ООО «Искра».
Как отмечают в полиции, Гольдман заведомо знал, что у общества есть обязательства на сумму не менее 300 млн рублей. Кроме того, он не имел права совершать какие-либо действия с активами предприятия, так как не до конца рассчитался с его прежним собственником. По условиям дополнительного соглашения, все сделки, связанные с активами «Искры», он должен был согласовывать с прежними владельцами. Сейчас деньги заимодателю не возвращены, а право собственности на предприятие он зарегистрировать не может.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, согласно плану расследования. Скрупулезно следователями и оперативными сотрудниками проверяется вся финансовая хозяйственная деятельность всех предприятий, входящих в холдинг. Оцениваются действия и его работников, занимающих руководящие посты на его предприятиях. При наличии достаточных доказательств, будет сделан вывод о той или иной степени соучастия в сговоре с Гольдманом», — сообщает заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю, полковник юстиции Иван Франц.
Оба уголовных дела Романа Гольдмана объединили в одно производство. В отношении бизнесмена заочно вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Принято решение об объявлении его в международный розыск. Следователи готовят пакет документов, суд рассмотрит возможность ареста Гольдмана. В последующем материалы представят в Интерпол для задержания его за пределами России. Далее, если он будет задержан, начнется процедура экстрадиции.
Напомним, также бизнесмена обвиняют в мошенничестве, связанном с деятельностью сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад». В конце прошлого года в полицию обратились более тысячи пайщиков, которые получили письма от руководства о том, что финансовая организация приостанавливает свою работу.
Оперативники установили, что 30 октября 2023 бизнесмен вылетел из Красноярска в Москву, а затем через Минск в Стамбул. Оттуда бизнесмен отправился на Мальдивы, но затем снова вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше. Накануне адвокат Романа Гольдмана заявил, что его подзащитный не сбегал из страны, а уехал отдыхать.