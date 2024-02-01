«Проверяем все его предприятия»: на красноярского бизнесмена Романа Гольдмана завели новое уголовное дело

Как отмечают в полиции, Гольдман заведомо знал, что у общества есть обязательства на сумму не менее 300 млн рублей. Кроме того, он не имел права совершать какие-либо действия с активами предприятия, так как не до конца рассчитался с его прежним собственником. По условиям дополнительного соглашения, все сделки, связанные с активами «Искры», он должен был согласовывать с прежними владельцами. Сейчас деньги заимодателю не возвращены, а право собственности на предприятие он зарегистрировать не может.