В январе 2024 года в Ростовской области выявили 160 случаев кори

Напомним, ранее из-за инфекции ввели ограничения в 17 детских садах донского региона. Как разъяснил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин, при выявлении случаев кори или подозрении на нее дошкольные организации не закрываются, но временно перестают принимать непривитых по возрасту и тех, кто еще не переболел.