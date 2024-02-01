В январе 2024 года в Ростовской области выявили 160 случаев кори

В Ростовской области с начала 2024 года зарегистрировали 160 случаев кори, ситуация по заболеваемости остается напряженной. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.
— В 2023 году было 375 случаев, из них на детей приходилось 78,6%. По предварительным итогам, в январе 2024 года зарегистрировано более 160 случаев, из которых более 80% — дети, — рассказала Екатерина Ерганова.
Специалист добавила, что больше всего заболевших — свыше 62% — зафиксировали в Ростове-на-Дону. Все люди, поступившие к медикам, не были привиты или имели «неизвестный прививочный анамнез».
Напомним, ранее из-за инфекции ввели ограничения в 17 детских садах донского региона. Как разъяснил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин, при выявлении случаев кори или подозрении на нее дошкольные организации не закрываются, но временно перестают принимать непривитых по возрасту и тех, кто еще не переболел.
Добавим, ранее в регион привезли шесть тысяч доз вакцины. Паротитно-коревую и комбинированную против кори — краснухи — паротита уже израсходовали. В связи с этим власти направили письмо в Минздрав России о необходимости новой поставки.
Корь — острое вирусное заболевание, при котором у человека появляются высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь. Эта инфекция может вызывать тяжелые осложнения, в том числе воспаление легких и головного мозга. Корь передается воздушно-капельным путем.