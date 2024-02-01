В Кузбасс поступил ещё один НЕФАЗ и 18 ПАЗиков для разных городов

Так, по три ПАЗика отправились в Тяжинский и Тайгинский филиалы ПАТП, по два — в Мариинский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Юргинский и Яшкинский и по одному — в Ижморский и Зеленогорский. НЕФАЗ будет возить людей в Прокопьевском филиале автотранспортного предприятия.