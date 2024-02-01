В Кузбасс поступил ещё один НЕФАЗ и 18 ПАЗиков для разных городов

Как сообщает правительство Кузбасса, в регион поступило ещё 18 ПАЗиков и один НЕФАЗ. Машины уже распределены по муниципалитетам.
Так, по три ПАЗика отправились в Тяжинский и Тайгинский филиалы ПАТП, по два — в Мариинский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Юргинский и Яшкинский и по одному — в Ижморский и Зеленогорский. НЕФАЗ будет возить людей в Прокопьевском филиале автотранспортного предприятия.
Новые автобусы более просторные, в них удобные сидения, валидаторы, видеонаблюдение и системы климат-контроля. Техника оснащена системами информирования пассажиров, оплаты проезда, пожаротушения.
Всего с декабря 2023 года в Кемеровскую область уже пиехало 80 из 112 закупленных по контрактам автобусов: 42 НЕФАЗа и 38 ПАЗов. До конца февраля регион ещё ждёт 17 городских ЛиАЗов, 3 НЕФАЗа для пригородных и 12 — для межгородских.