Необоснованно завышенных цен на бензин в Приморье не выявлено

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отчиталась о возбуждении дел о нарушении антимонопольного законодательства на топливном рынке в 19 регионах страны. Ведомство ведёт мониторинг ценообразования на АЗС. Данных о претензиях антимонопольного органа к торговцам топливом в Приморском и Хабаровском краях пока нет, сообщает ИА PrimaMedia.
«Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. Последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах. По результатам большого комплекса мер, принятых правительством, цены сдерживаются и в розничном, и в оптовом сегментах», — сказал глава ФАС Максим Шаскольский на конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации».
Представитель крупной сети АЗС в Приморье сообщил ИА PrimaMedia, что на данный момент цены стабилизировались и, минимум, до весны пересматриваться не будут. «Главное, нет дефицита, это куда более опасная проблема», — сказал бизнесмен.
«Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах», — говорилось в сообщении.
Ситуация с топливообеспечением всех субъектов РФ стабильна и находится под контролем штаба Минэнерго: экспорт дизтоплива в январе 2024 года снизился на 23%, а отгрузки на внутренний рынок были увеличены на 17%; экспорт бензина упал на 37%, а отгрузки на внутренний рынок превышают показатели прошлого года на 7%, сообщило ведомство.