Необоснованно завышенных цен на бензин в Приморье не выявлено

«Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже. Однако в настоящее время ряд ВИНК не выполняет их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах», — говорилось в сообщении.