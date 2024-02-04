Спас людей во время тайфуна: в Приморье капитан полиции получил награду от МЧС

В Приморье сотрудника Госавтоинспекции из Черниговского округа наградили медалью МЧС России. В августе 2023 года во время тайфуна KHANUN капитан полиции Александр Садовский спас людей, находившихся в машине на размытом мосту, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД по Приморскому краю.
На 562 км трассы А-370 «Уссури» полицейский обнаружил легковой автомобиль, который стоял на одном из размытых мостов. В салоне автомашины, помимо водителя, который пытался завести двигатель, находился ребенок. Александр Садовский с помощью своей автомашины отбуксировал автомобиль в безопасное место. Убедившись, что водителю и ребенку ничего не угрожает, сотрудник принял все меры для обеспечения безопасности дорожного движения.
В правительстве Приморского края начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин вручил Александру Садовскому медаль «За содружество во имя спасения».