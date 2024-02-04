Спас людей во время тайфуна: в Приморье капитан полиции получил награду от МЧС

На 562 км трассы А-370 «Уссури» полицейский обнаружил легковой автомобиль, который стоял на одном из размытых мостов. В салоне автомашины, помимо водителя, который пытался завести двигатель, находился ребенок. Александр Садовский с помощью своей автомашины отбуксировал автомобиль в безопасное место. Убедившись, что водителю и ребенку ничего не угрожает, сотрудник принял все меры для обеспечения безопасности дорожного движения.