Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков

Что касается 155 выделенных по итогам переписи живых языков, «большая часть россиян не думает о том, существует ли единый марийский язык или два языка: горномарийский и луговой марийский; удмуртский язык или два языка: удмуртский и бесермянский; единый даргинский язык в Дагестане или шесть разных языков», комментирует Александр Пиперски. Споры типа «один язык или несколько» становятся заметными, когда они связаны с вопросами политической или экономической самостоятельности, как было в странах бывшей Югославии (так, если раньше выделяли один язык — сербохорватский, то теперь четыре — сербский, хорватский, боснийский, черногорский), говорит он. «В России таких вопросов сейчас нет, поэтому и споры остаются локальными: они интересуют только местное сообщество и лингвистов», — отметил он. В целом в лингвистике нередко возникают сложности с тем, что считать отдельными языками, а что — диалектами одного языка.