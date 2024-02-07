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Концерты Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределённый срок

Организатор заявил, что отмена выступлений связана с накладками в логистике.
Источник: РИА "Новости"

«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов, совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура на другие даты», — цитирует заявление Зайцева РИА Новости.

Он напомнил, что выступления были запланированы на 15—16 марта. Их перенесли на неопределённый срок. Несостоявшимся зрителям вернут деньги за билеты.

Ранее сообщалось об отмене выступлений Орбакайте в Улан-Удэ. Решение было принято после обращения общественников регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Кроме того, выступления не состоятся в Красноярске, Иркутске и Чите.

В понедельник стало известно, что власти Владивостока решили не отменять концерты Кристины Орбакайте.

музыка