Концерты Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределённый срок

«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов, совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура на другие даты», — цитирует заявление Зайцева РИА Новости.
Он напомнил, что выступления были запланированы на
Ранее сообщалось об отмене выступлений Орбакайте в Улан-Удэ. Решение было принято после обращения общественников регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Кроме того, выступления не состоятся в Красноярске, Иркутске и Чите.
В понедельник стало известно, что власти Владивостока решили не отменять концерты Кристины Орбакайте.