Генерал уволился из ФТС после скандального задержания

В телеграм-каналах ранее было опубликовано видео с мужчиной, похожим на генерала Завгороднего, который лежал на полу в отделении полиции. По их данным, он был задержан в Калининграде за пьяный дебош.