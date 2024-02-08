Поздравление Губернатора Иркутской области с Днем российской науки

Люди, посвятившие себя науке, заслуживают глубочайшего уважения. Сейчас в Приангарье действует разветвленная сеть академических институтов Сибирского отделения Российской академии науки, отраслевые исследовательские институты. Все они продолжают добрые традиции научной школы, зародившиеся более полутора столетий назад с образования регионального отделения Русского географического общества.