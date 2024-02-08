Поздравление Губернатора Иркутской области с Днем российской науки

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем российской науки!
Люди, посвятившие себя науке, заслуживают глубочайшего уважения. Сейчас в Приангарье действует разветвленная сеть академических институтов Сибирского отделения Российской академии науки, отраслевые исследовательские институты. Все они продолжают добрые традиции научной школы, зародившиеся более полутора столетий назад с образования регионального отделения Русского географического общества.
Наши ученые продолжают развивать и исследовать перспективные направления, разрабатывать новейшие материалы и технологии, помогают формировать исследовательскую инфраструктуру для решения масштабных задач, готовят новые кадры. Они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие государства, увеличивая и укрепляя его научно-технический потенциал.
Отрадно видеть среди ученых все больше молодежи. Я уверен, что вскоре мы услышим новые имена, которые прославят иркутскую науку и продолжат славные традиции именитых предшественников.
От души желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, здоровья, благополучия, новых свершений и исполнения задуманного!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.