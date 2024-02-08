В Крыму пообещали наладить отслеживание транспорта в онлайн-сервисах

«В связи с тем, что у нас проводятся мероприятия, связанные с антитеррористической безопасностью, не всегда корректно работают системы навигации на автобусах. Решение есть. Минтранс России отрабатывает методику, сейчас она апробируется. Если она пройдет успешно, мы эту технологию будем внедрять. До субъектов доведут альтернативный способ контроля работающего транспорта в режиме онлайн», — сказал руководитель ведомства в пресс-центре РИА Новости Крым.