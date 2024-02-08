Главные новости к вечеру 8 февраля

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку.



В бюллетене на выборах президента будут четыре кандидата

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.



Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

Предельный возраст службы могут определить: для высших офицеров в 70 лет, для иных категорий в 65 лет.



Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае

Отказ связан с российским бенефициаром перевозки.



Вулкан в Исландии извергается третий раз с декабря 2023 года

Фаградальсфьядль выбросил в небо 50-метровые струи лавы и столб пара высотой в три километра.