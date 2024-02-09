Главные новости 9 февраля

Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. Путин дал интервью Такеру Карлсону

Основные тезисы главы государства.



Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.



Байден опроверг проблемы с памятью и перепутал главу Египта

После доклада спецпрокурора США, где Байдена назвали «пожилым человеком с плохой памятью», президент заявил, что с его памятью все в порядке и за время пребывания на посту главы государства он «поставил эту страну на ноги».



В Эквадоре нашли пути сбыта не проданных России бананов

Непроданные бананы будут экспортироваться в Китай — соглашение о свободной торговле между государствами в среду ратифицировал парламент Эквадора.



Индия решила купить активы по добыче нефти в России

В России также есть компании, заинтересованные в расширении своего участия в переработке нефти в Индии.