Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Основные тезисы главы государства.
Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ
Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Байден опроверг проблемы с памятью и перепутал главу Египта
После доклада спецпрокурора США, где Байдена назвали «пожилым человеком с плохой памятью», президент заявил, что с его памятью все в порядке и за время пребывания на посту главы государства он «поставил эту страну на ноги».
В Эквадоре нашли пути сбыта не проданных России бананов
Непроданные бананы будут экспортироваться в Китай — соглашение о свободной торговле между государствами в среду ратифицировал парламент Эквадора.
Индия решила купить активы по добыче нефти в России
В России также есть компании, заинтересованные в расширении своего участия в переработке нефти в Индии.
Главные новости 9 февраля
Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. Путин дал интервью Такеру Карлсону