«Без нас не полетят». Авиатехник из Кузбасса о том, как обслуживают самолёты

— Мне нравится каждый день видеть самолёты. В этом есть доля романтики. Люблю участвовать в их обслуживании. Я сам всегда готов выйти на перрон и приступить к работе. Хочу сказать, что дано это не каждому. Здесь непросто. Нужна большая ответственность. Остаются только те, кто по-настоящему любит авиацию, живёт и горит этим. Недавно к нам пришёл молодой человек. Он мечтал о самолётах, вижу, что глаза горят. Конечно, сразу же взяли, и он уже показывает неплохие результаты.