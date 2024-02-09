«Без нас не полетят». Авиатехник из Кузбасса о том, как обслуживают самолёты

Их труд на первый взгляд незаметен, но крайне важен. И это профессия авиатехника. 9 февраля, в День работников гражданской авиации, о своей деятельности kuzbass.aif.ru рассказывает заместитель директора авиационно-технической базы по наземному обслуживанию аэропорта им. Волынова в Новокузнецке Кирилл Кандыба.
Из столицы — в провинцию.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Кирилл, как оказались в авиации? Грезили о самолётах с детства?
Кирилл Кандыба: Какой мальчишка не любит самолёты! Конечно, задумывался над тем, чтобы связать свою жизнь с авиацией, но дальше мечты дело не доходило. Так сложилось в жизни, что я окончил юридический факультет. А в авиацию попал совершенно случайно. Наверное, судьба свела.
Я сам из Улан-Удэ. При переезде в Москву искал работу. А поскольку жил рядом с аэропортом Внуково, решил обратиться туда. Мне предложили попробовать себя агентом наземного обслуживания. Обучили всему на месте. Спустя два года перешёл в Шереметьево. Здесь был инструктором по обучению персонала по наземному обслуживанию, потом начальником смены. По окончанию работы в Шереметьево работал в контроле качества, контролировал все службы аэропорта.
А в 2022 году меня пригласили в аэропорт Новокузнецка заместителем директора авиационно-технической базы по наземному обслуживанию. Я не раздумывая согласился: хотелось получить новый опыт работы в небольшом аэропорту и передать свой. К тому же здесь идет стройка нового терминала. Поучаствовать в его строительстве тоже показалось интересным.
— И как первые впечатления? Не скучаете по московским масштабам?
— Первый мой рабочий день был 1-го апреля, но он был ознакомительным — мне всё показали, везде поводили. Помню, меня больше всего поразило и удивило то, что в Новокузнецке проводят техническое обслуживание наших родных ТУ-154. В России только два города, где это ещё делают, — Новокузнецк и Самара. Понравились люди, которые здесь работают. Они старше, чем в столичных аэропортах, опытнее. Поэтому потребовалось время, чтобы найти подход к каждому.
Всегда стараюсь с коллективом придерживаться дружеских отношений, чтобы не боялись рассказать о проблемах, выговориться. Не рублю с плеча — сначала разбираюсь. По масштабам пока не скучаю. У небольших аэропортов своя атмосфера — более душевная, искренняя, домашняя, можно сказать.
Встречает и провожает.
— Расскажите подробнее о работе авиатехника, как проходит его рабочий день?
— Я организую работу авиатехников. У меня их 14. Авиатехник первым встречает приземлившийся самолёт. Он регулирует установку воздушного судна на место его парковки, ждёт отключения двигателей, устанавливает под опоры шасси колодки, в определённых точках конусы безопасности. Вызывает трап, контролирует высадку пассажиров и выгрузку багажа. В зону обслуживания самолёта все службы заходят только по команде авиатехника.
Затем следит за работой уборщиков, топливозаправщика, контролирует и выполняет противообледенительную обработку самолёта. Осматривает воздушное судно, чтобы на нём не было каких-то видимых повреждений. Авиатехники же и отправляют самолёты на взлётную полосу. Вы, наверное, замечали, что при буксировке воздушного судна под его крылом идёт человек. Это и есть наш авиатехник. Без его команды самолёт не сдвинется с места.
В целом они организуют и контролируют работу наземного транспорта. И здесь ещё очень важно время. Минимальное, за которое мы обслуживаем судно — 35 минут, в среднем это час. Можно сказать, это основной показатель эффективности работы людей нашей профессии. Мы всегда стремимся сократить его для удобства и комфорта наших пассажиров. Больше всего самолётов прилетает с утра. Максимум в день обслуживаем до 12−13 рейсов. Всего за прошлый год мы обслужили 2334 рейса и перевезли более 500 тысяч пассажиров.
Зачем махать вслед самолёту.
— Чем лично для вас интересна такая работа? И каждый ли может стать авиатехником?
— Мне нравится каждый день видеть самолёты. В этом есть доля романтики. Люблю участвовать в их обслуживании. Я сам всегда готов выйти на перрон и приступить к работе. Хочу сказать, что дано это не каждому. Здесь непросто. Нужна большая ответственность. Остаются только те, кто по-настоящему любит авиацию, живёт и горит этим. Недавно к нам пришёл молодой человек. Он мечтал о самолётах, вижу, что глаза горят. Конечно, сразу же взяли, и он уже показывает неплохие результаты.
Чтобы стать авиатехником, специального образования не нужно — есть обучающие курсы под каждый вид воздушного судна. И если вы хотите работать с самолётами, заинтересованы, мы научим и всё покажем. Каждые три года проходим курсы повышения квалификации.
— В День гражданской авиации чаще вспоминают и чествуют лётчиков. Не обидно? И есть ли у авиатехников какие-то интересные приметы?
— Мне не обидно. Для нас это точно такой же профессиональный праздник, как и для пилотов. Без нашей работы самолёты не полетят. От нашего труда зависит безопасность полётов и наших пассажиров. И, конечно же, их комфорт. Они должны получить только положительные эмоции и захотеть к нам вернуться!
Приметы есть. Мы никогда не называем рейс последним — только крайним. Относимся к воздушному судну как к живому и обязательно машем ему вслед перед взлётом.