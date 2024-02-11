Сильные морозы и туман ожидаются в Татарстане

Жителей Татарстана ожидает значительное понижение температуры воздуха. С 21:00 11 февраля до 09:00 12 февраля температура может достигать от −25 до −28 градусов, в Казани ожидается до −25˚C. Помимо холода, прогнозируется появление тумана. Об этом предупредили в ГУ МЧС РФ по РТ.