Сильные морозы и туман ожидаются в Татарстане

Жителей Татарстана ожидает значительное понижение температуры воздуха. С 21:00 11 февраля до 09:00 12 февраля температура может достигать от −25 до −28 градусов, в Казани ожидается до −25˚C. Помимо холода, прогнозируется появление тумана. Об этом предупредили в ГУ МЧС РФ по РТ.
Ветер юго-восточный со скоростью 4−9 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 13 м/с. На дорогах ожидается гололедица, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Нижнекамска смогли выручить детей, которые застряли в автобусе на трассе. Автобус с детьми направлялся в Казань на конкурс.