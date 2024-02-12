Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была введена указом президента в июне 2006 года. Ее объявленная цель — помочь вернуться в страну людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. С октября 2023 года для этого нужно обязательно владеть русским языком.
По данным ежеквартального мониторинга ГУ МВД по вопросам миграции, в 2023 году в органы МВД и МИДа обратились 63,6 тыс. соотечественников.
Это самые низкие показатели по реализации программы за последние десять лет. Даже в 2022 году они были заметно выше: тогда о желании переселиться заявили 112,7 тыс. человек, свидетельства получили 100,3 тыс., а до России доехали 64,8 тыс.
Предыдущее значительное снижение интереса к программе было зафиксировано в «коронавирусном» 2020 году. Тогда заявления поступили от 90,8 тыс. человек, оформлено было 76,9 тыс. свидетельств, а встало на учет 61,9 тыс. человек. В 2021 году показатели улучшились: было подано 113,1 тыс. заявлений, оформлено 93,7 тыс. свидетельств, на учет встало 78,5 тыс. человек. Однако вернуться к допандемийному уровню 2019 года (было подано 153,2 тыс. заявлений, оформлено 127,2 тыс. свидетельств, 108,6 тыс. человек встали на учет) так и не удалось.
В 2023 году первое место по числу приехавших в Россию участников программы было у граждан Таджикистана (14,1 тыс. человек — более 30% всех «переселенцев»). Второе место — у граждан Казахстана (9,4 тыс.), третье — у граждан Армении (7,5 тыс.).
Самое заметное падение зафиксировано среди граждан Украины: в 2022 году в программе участвовало 2,6 тыс. человек, а в 2023-м — всего 240.
Впрочем, в некоторых показателях был зафиксирован прирост.
Так, в 2022 году на учет в органы МВД встало 410 выходцев из Эстонии, Латвии и Литвы, а в 2023 году — 640. Несколько выросло число «переселенцев» с гражданством России, постоянно проживавших за рубежом до 2014 года (390 человек в 2023 году против 350 человек в 2022 году), а также «переселенцев» без гражданства (110 против 70).
Комитет «Гражданское содействие» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; занимается помощью мигрантам и беженцам) обращает особое внимание на соотношение количества участников программы, поставленных на учет, и тех, кто доехал до России. Так, в 2021 году в страну приехали 83,8% человек, получивших свидетельство об участии в программе. А в 2022 и 2023 годах — лишь 64,6% и 47,3% соответственно. «Это значит, что люди все чаще меняют свое решение и в итоге не переезжают в Россию, — констатируют представители комитета.— Это обусловлено политической, социальной и экономической ситуацией в РФ».
«Не всякий готов ехать в воюющее государство. Люди ждут в том числе и того, чем может это (конфликт между Россией и Украиной.— “Ъ”) закончиться, — прокомментировал статистику первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.— Второе обстоятельство — эта программа не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию. От очень многих инстанций, сроков, условий зависит, станет ли тот или иной человек участником программы». Господин Затулин напомнил, что еще в 2021 году внес законопроект о репатриации как альтернативу программе, но правительство дало на него отрицательный отзыв. Затем в ноябре 2023 года президент Путин издал указ о создании с 2024 года института репатриации. Однако господин Затулин с сожалением отметил, что пока указ «по сути не начал исполняться», поскольку непонятно, кто будет управлять этим процессом:
«Всем, что касается миграции, заведует МВД. Технические вещи министерство исполняет, но смысловые часто уходят из его внимания. С этим, между прочим, связаны недостатки осуществления государственной программы и критика в ее адрес. Но ясности для чиновников, которые исполняют эту программу, мы не внесли. Нет согласия и между участниками законотворческого процесса».
Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин видит «очевидное влияние СВО» на востребованность программы, но отмечает, что проблемы с ней начались задолго до вооруженных действий: «Сама идея была правильная, но к ней был применен технократический подход. Изначально власти ввели множество ограничений для участия в программе — по возрасту, семейному положению, по регионам, в которые можно вернуться, тем самым зарубив ее на корню. В итоге за первые 12 лет было переселено порядка всего лишь 800 тыс. человек». Господин Поставнин также считает, что программа с самого начала должна была носить репатриационный характер, чтобы в РФ могли вернуться «представители тех народов, кто традиционно проживает на территории РФ и не имеет своего государственного образования». Однако он не уверен, что «в нынешних обстоятельствах» институт репатриации сможет восстановить поток «переселенцев».
Эмилия Габдуллина