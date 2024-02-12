Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад

«Не всякий готов ехать в воюющее государство. Люди ждут в том числе и того, чем может это (конфликт между Россией и Украиной.— “Ъ”) закончиться, — прокомментировал статистику первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.— Второе обстоятельство — эта программа не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию. От очень многих инстанций, сроков, условий зависит, станет ли тот или иной человек участником программы». Господин Затулин напомнил, что еще в 2021 году внес законопроект о репатриации как альтернативу программе, но правительство дало на него отрицательный отзыв. Затем в ноябре 2023 года президент Путин издал указ о создании с 2024 года института репатриации. Однако господин Затулин с сожалением отметил, что пока указ «по сути не начал исполняться», поскольку непонятно, кто будет управлять этим процессом: