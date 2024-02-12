Известный военный фотокорреспондент скончался в Екатеринбурге

Владислав родился в 1966 году в Серпухове. Жил в Екатеринбурге, в 1995 году окончил художественное училище им. И. Д. Шадра, с 1995 года по 2004 год работал на «Уралтрансмаше» в отделе наладки и испытаний.
С 1997 года начал работать фотокорреспондентом газеты ПУрВО «Уральские военные вести» Министерства обороны РФ. Являлся автором многих публикаций по вопросам военно-технической истории и фотографий. Участвовал в информационном освещении крупномасштабных военных учений, в том числе и международных. За профессионально выполняемую работу имел награды и поощрения командования Минобороны.
Помимо этого, Владислав Белогруд делал много красивых пейзажных фото. Они опубликованы в разделе «Природа большого Урала» на странице «Патриоты России» во «ВКонтакте».
Редакция ЕАН выражает соболезнования родным и близким Владислава.