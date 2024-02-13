Инспектор ГАИ на ходу запрыгнул в машину пьяной автомобилистки в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, на законные требования об остановке женщина-водитель не отреагировала и попыталась скрыться. Однако на одном из перекрёстков она притормозила, чтобы повернуть направо — тогда-то дорожный инспектор и воспользовался моментом, чтобы запрыгнуть в иномарку на ходу и остановить её.